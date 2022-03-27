دراكسلر يلمح إلى إمكانية رحيله عن سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ألمح لاعب الوسط الألماني الدولي جوليان دراكسلر إلى إمكانية رحيله عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية الموسم بسبب تراجع مشاركاته مع الفريق.

وشارك دراكسلر منذ البداية خلال الفوز الودي لمنتخب ألمانيا على إسرائيل بهدفين دون رد مساء السبت.

وانضم دراكسلر إلى سان جيرمان في 2017 قادما من فولفسبورج الألماني، وخاض 131 مباراة مع الفريق وسجل 17 هدفا، لكن مشاركاته تراجعت هذا الموسم مع العملاق الفرنسي.

وقال دراكسلر لمحطة "سبورت1" ، "سعيد بمشاركتي طوال 90 دقيقة مرة أخرى (مع منتخب ألمانيا) بعد فترة طويلة".

وأضاف "وضعي في النادي ليس سهلا، افتقد إلى الإيقاع وأحتاج إلى خوض المزيد من المباريات".

وأشار "لم أتحدث مع مدرب المدير الفني (للمنتخب الوطني). بشأن هذا ، لكنه قال لنا بالفعل أنه في حاجة إلى لاعبين جاهزين ولديهم حساسية المباريات، سنرى ما سيحدث في الصيف".