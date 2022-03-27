الامارات | 20 درهماً سعر تذكرة مباراة منتخب الإمارات وكوريا الجنوبية

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 درهماً سعر تذكرة مباراة منتخب الإمارات وكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد اتحاد الإمارات لكرة القدم 20 درهما سعرا لتذكرة الدخول إلى مباراة منتخب الإمارات وكوريا الجنوبية المقررة بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة العاشرة والأخيرة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، مشيرا إلى أن التذاكر متوفرة حاليا للبيع للجمهور، علما أن المباراة ستقام على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي الساعة 17:45 مساء. وقال اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر "تويتر": تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام كوريا الجنوبية متوفرة الآن عبر موقع بلاتينيوم ليست".

ويحتاج المنتخب الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بعد خسارته الأخيرة أمام العراق بهدف نظيف، إلى دعم جمهوره حتى يتمكن من الفوز في هذه المباراة الحاسمة، و حصد بطاقة التأهل إلى الملحق المؤهل للمونديال، وخدمة نفسه بنفسه دون النظر لأي حسابات معقدة، كون العراق الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط يعد المنافس الأبرز له على حصد بطاقة التأهل إلى الملحق.

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