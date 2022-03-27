الامارات | مهاجم على طاولة نادي ليفربول لتعويض محمد صلاح "مجاناً"

شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم على طاولة نادي ليفربول لتعويض محمد صلاح "مجاناً" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذي إكسبرس" البريطانية اليوم عن أن إدارة نادي ليفربول وجدت ضالتها في مهاجم مميز ومهاري لتعويض الرحيل المرتقب للنجم المصري محمد صلاح "مجانا". وقالت إنه بعد توقف المفاوضات بين صلاح ومسؤولي ليفربول حول تجديد عقده، اتجهت أنظار النادي إلى الفرنسي عثمان ديمبلي الذي سيصبح لاعبا حرا في يونيو المقبل، وبإمكانه الانتقال مجانا إلى أي ناد يرغب فيه.

وكانت المفاوضات بين ديمبلي وإدارة برشلونة لتجديد عقده فشلت، بشهادة رئيس النادي خوان لابورتا، فتم تبادل الاتهامات بينهما في يناير الماضي، حيث طالبت إدارة برشلونة ديمبلي بمغادرة النادي فورا، قبل أن تتراجع عن قرارها ويتم الاعتماد عليه حتى نهاية عقده بعد شهرين من الآن.

في المقابل، بات واضحا أن صلاح ورغم كل ما يقدمه لكن نادي ليفربول غير راغب في تحقيق رغبته بعقد طويل الاجل وبراتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو، الامر الذي وضع الجانبين على مفترق طرق لتقرير المصير في الصيف المقبل.

وينتهي عقد صلاح في صيف 2023، لكن ليفربول لا يريد تركه يرحل مجانا، ويريد دفعه للمغادرة في الصيف المقبل لتحقيق عائد مادي من وراء بيعه. وقالت الصحيفة إن مسؤولين في ليفربول أجروا اتصالاتهم بديمبلي محاولين إغراءه براتب سنوي كبير من أجل التوقيع مجانا الصيف المقبل، رغم المنافسة الكبيرة من أندية إنجليزية أخرى بينها مان يونايتد.

وترى إدارة نادي ليفربول أن ديمبلي الذي يعرفه المدرب يورغن كلوب جيدا قادر على تعويض معدل العشرين هدف في كل سنة لمحمد صلاح، رغم أن النجم المصري الموسم الجاري سجل 20 هدفا و10 تمريرات حاسمة في 27 مباراة بالدوري الانجليزي فقط، بجانب 8 أهداف في دوري الابطال.

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