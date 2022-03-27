الامارات | ملاكم عالمي هزم خصومه في 28 نزالأ.. وخسر بـ"الضربة القاضية" على يد قطة

شكرا لقرائتكم خبر عن ملاكم عالمي هزم خصومه في 28 نزالأ.. وخسر بـ"الضربة القاضية" على يد قطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطر بطل الملاكمة العالمي، الأيرلندي الشمالي كارل فرامبتون لأخذ حقنة التيتانوس في إحدى المستشفيات بالعاصمة بلفاسات بعد أن تعرض لهجوم في عنقه من قطة خلال محاولته حمايتها في شجارها مع كلب، لينتهي به الأمر بإصابته بخدوش في عنقه وفمه وهو ما لم يكن يتوقعه بطل الملاكمة الذي هزم خصومه في الحلبة طوال مسيرته الاحترافية التي انتهت في أبريل الماضي بعد بلوغه 35 من عمره.

ونشر الملاكم فرامبتون الذي خاض خلال مسيرته 31 نزلاً وفاز في 28 من بينها 16 بالضربة القاضية صوراً من الحادثة عبر حسابه في "انستغرام"K مشيراً إلى أنه تعرض للحادثة خلال محاولته انقاذ القطة من الكلب، وتظهر الصور خدوشاً في عنقه وعلى شفاه العليا.

وعلى أثر الخسارة "بالضربة القاضية" أمام القطة انتهى الأمر بالملاكم الأيرلندي الذهاب إلى المستشفى المحلي لأخذ حقنة التيتانوس لتفادي أي آثار جانبية من الخدوش. يذكر أن فرامبتون وعلى مدار مسيرته المهنية خسر 3 لقاءات فقط من بينها نزالاً واحداً فقط بالضربة القاضية.

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