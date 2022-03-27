شيكابالا يدرس الاعتزال نهائياً بنهاية الموسم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي مجدي عبدالغني أن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يدرس اعتزال كرة القدم بصفة نهائية في نهاية الموسم الجاري.

وأوضح عبدالغني، خلال تقديم برنامجه "ملب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن شيكابالا يدرس الاعتزال بنهاية الموسم الجاري في ظل عدم وجود علاقة جيدة تجمع بينه وبين البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الحالي للزمالك.

وأشار نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إلى أن مصدر مقرب من شيكابالا أكد له على أن أحد مسئولي الزمالك تحدث مع اللاعب حول إمكانية الاعتزال بنهاية الموسم، مع توليه منصب إداري داخل القلعة البيضاء، أو منحه منصب في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف أن شيكابالا يدرس اقتراح مسئولي الزمالك في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن قائد الفريق الأبيض لم يحسم قراره بعد بشأن الاستمرار في الملاعب لمواسم أخرى.

من ناحية أخرى، أكد مجدي عبدالغني أن الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز طلب العودة إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة القادمة.

وأضاف عبدالغني أن النقاز يرغب في العودة للزمالك من أجل خوض المباريات مجدداً من بوابة القلعة البيضاء، لافتاً إلى أنه سيوافق جميع الشروط التي سيطلبها النادي منه في الفترة المقبلة.

وأشار إلى النقاز يسعى لعقد جلسة في الفترة المقبلة مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، وأيضاً مرتضى منصور رئيس الزمالك، لحل أي أزمات أو خلافات سابقة كانت بين الطرفين.

وأكد عبدالغني أنه في حالة موافقة مجلس إدارة الزمالك على عودته سيكون الرأي الأخير من جانب المدرب البرتغالي فيريرا الذي سيحسم الأمر من الموافقة أو رفض الصفقة.

وفي فبراير الماضي، أعلن نادي أهلي جدة فسخ تعاقده مع التونسي حمدي النقاز، بعد نهاية سوق الانتقالات الشتوية.