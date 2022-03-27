منتخب مصر يتوجه إلى السنغال اليوم استعداداً للمواجهة الحاسمة

الشارقة - اميمة ياسر -

تتوجه بعثة منتخب مصر، بقيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، إلى العاصمة السنغالية داكار على متن طائرة خاصة اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة السنغال الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على نظيره السنغالي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم "قطر 2020".

ويخوض المنتخب المصري مواجهة مهمة ومصيرية أمام السنغال من أجل حسم بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

وتقام مباراة مصر والسنغال فى إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 فى تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد ديامنياديو الأولمبي بالعاصمة السنغالية داكار.