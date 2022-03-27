ما هي مواعيد مباريات اليوم الأحد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الأحد 27 مارس/آذار 2022 بعض المباريات الهامة في تصفيات كأس العالم، بجانب بعض المباريات الأخرى.



ويستضيف منتخب كندا نظيره جامايكا، الأحد، في الجولة 13 وقبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:05 مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة Fox Sports.

كما يواجه منتب السلفادور نظيره كوستاريكا، مساء الأحد، في الجولة 13 وقبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.05 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "Fox Sports".

كما يستقبل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره بنما، في الجولة الـ13 وقبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة الساعة 2.00 فجر الإثنين بتوقيت مكة المكرمة، 3.00 فجرا بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة Fox Sports.

كما يخوض منتخب المكسيك مباراة هامة، حين يحل ضيفا على الهندوراس، في الجولة الـ13 وقبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة الساعة 2.05 فجر الإثنين بتوقيت مكة المكرمة، 3.05 فجرا بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة Fox Sports.

ويستقبل فريق نصر حسين داي نظيره شباب بلوزداد، الأحد، في الجولة 23 من منافاسات الدوري الجزائري.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 5 بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر القناة الجزائرية السادسة على الهواء مباشرة.