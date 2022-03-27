الامارات | سبعيني إيطالي الأكثر أناقة في كأس دبي العالمي.. صور

شكرا لقرائتكم خبر عن سبعيني إيطالي الأكثر أناقة في كأس دبي العالمي.. صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت مسابقات الجمال والأناقة، ضمن فعاليات كأس دبي العالمي، التي أقيمت أمس في مضمار ميدان العالمي، فوز الإيطالي كارلو جيوفريدي، البالغ من العمر 78 عاماً، وذلك عن فئة أفضل الرجال أناقة، فيما سجلت بقية الفئات الأربع تنوعاً بين الفائزين، بدايةً مع الإنجليزية شارلي وايلد، المتوجة بفئة أكثر القبعات إبداعاً، ثم الفلبينية ميا لينز الفائزة بفئة أفضل زي إبداعي مبتكر. وذهبت جائزة أفضل السيدات أناقة إلى القبرصية سينغال شارلي، وانتزع الزوج الاسكتلندي، المكون جون هيوستن وزوجته لورين، جائزة أفضل الأزواج أناقة.





















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