حسني عبدربه، الإسماعيلي، منتخب مصر، السنغال، كيروش، محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه حسني عبد ربه، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، الشكر إلى اتحاد الكرة المصري، بعد دعوته مع مجموعة من النجوم السابقين للمنتخب الوطني، خلال مواجهة السنغال، مساء الجمعة،باستاد القاهرة.

وفاز منتخب مصر على نظيره السنغالي، مساء الجمعة، بنتيجة هدف دون رد، ضمن ذهاب مرحلة الذهاب للدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال عبد ربه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "أشكر اتحاد الكرة على دعوة بعض لاعبي المنتخب السابقين لحضور لقاء السنغال، ولا أحبذ قول جملة دعوة أساطير الكرة المصرية لأن مصر تمتلك العديد من النجوم والأساطير".

وأضاف: "محمد صلاح حقق ما عجز عن تحقيقه اي مصري فهو حالة يجب دراستها للأجيال القادمة، فهو وصل لمرحلة يجبر ان يجعلي أي مدرب يحترمه، ويستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم".

وتابع:" منتخب مصر سيقاتل في مباراة العودة أمام السنغال من أجل حسم التأهل، وكيروش فاز بالرهان في مشاركة عمر جابر أمام السنغال".

ومن المقرر أن يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره السنغالي، مساء الثلاثاء المقبل 29 مارس الجاري، في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.