ملف الخليج 365.. انضمام ربيعة وجبر لقائمة المنتخب.. ورسالة تحفيزية من مدرب السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس السبت العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها استدعاء الثنائي علي جبر ورامي ربيعة للتواجد في معكسر منتخب مصر، بعد إصابة محمد عبدالمنعم وتأكد عدم مشاركة محمود حمدي الونش، بالإضافة لرسالة اليو سيسيه مدرب السنغال للجماهير السنغالية.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف السبت أبرز الأحداث الرياضية:

كين يقترب من روني ويقود إنجلترا للفوز على سويسرا

أول تعليق من مدرب منتخب السويس بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

سيسيه يوجه رسالة تحفيزية لجماهير السنغال قبل موقعة مصر

منتخب السويس يتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر على حساب فيوتشر

المنتخب يعلن سفر الونش للسنغال ومغادرة عبدالمنعم للمعسكر

كيروش يضم رامي ربيعة وعلي جبر لقائمة منتخب مصر

رسمياً.. استدعاء علي جبر لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال

"مستعدون لرد الفعل".. مدرب السنغال يوجه رسالة لمنتخب مصر