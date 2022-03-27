وزير الرياضة: فرصتنا في التأهل لكأس العالم 60%.. ولدينا جهاز فني على أعلى مستوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن حظوظ تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2022 بقطر تصل إلى 60% رغم قوة الخصم منتخب السنغال.

وقال صبحي في تصريحات خاصة لقناة أون تايم سبورتس 1:" في روح رائعة داخل منتخب مصر منذ البطولة العربية وهذه كانت بداية المكاسب".

وأضاف:" الآن أصبح لدينا جهاز فني على أعلى مستوى من الخبرة ويستخدم العلم في تحليل جميع الامور، ومحمد صلاح ما زاله امامه وقت طويل مع منتخب مصر وأيضا باقي المجموعة".

وتابع:"أصبح لدينا منظومة محترفة تتمثل في رابطة الأندية بالتعاون مع اتحاد الكرة، ونوفر لهم الظروف الجيدة والدعم".

وأكمل: "فرصتنا في التأهل لكأس العالم60% رغم ان منتخب السنغال قوي، في كأس الأمم الأفريقية، ولم نهزم أمامه سوى بركلات الترجيح أمام السنغال".

واستطرد:" لا نقلل من امكانيات المنتخب، مباراة وانتهت ونتفأل بالقادم، لابد أن نظل وراء منتخبنا حتى لو يكتب لنا التأهل ونضع خطط لجميع الاحتمالات".

وحقق منتخب مصر فوزا على نظيره السنغالي، مساء الجمعة بهدف دون رد بذهاب الدور الحاسم لتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، قبل أن يحل ضيفا في داكار، خلال مباراة الإياب المقرر لها الثلاثاء المقبل 29 مارس.