كين يقترب من روني ويقود إنجلترا للفوز على سويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تغلب منتخب إنجلترا بصعوبة على نظيره السويسري 2-1 في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما اليوم السبت على استاد ويمبلي.

وقلب منتخب إنجلترا تأخره بهدف إلى فوز بهدفين ضمن استعداداته لمونديال قطر 2022.

وتقدم بريل إيمبولو مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدف لسويسرا في الدقيقة 22 ثم تعادل لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد لإنجلترا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وحسم هاري كين هداف توتنهام ، الفوز لمنتخب إنجلترا من ضربة جزاء في الدقيقة 78.

ورفع هاري كين رصيده إلى 49 هدفاً مع منتخب إنجلترا متساوياً مع بوبي تشارلتون في ترتيب هدافي منتخب إنجلترا عبر التاريخي، ليقترب من واين روني صاحب الرقم القياسي (53 هدفا) مع منتخب الأسود الثلاثة.

ويلتقي منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل مع نظيره الإيفواري تزامنا مع مباراة سويسرا مع كوسوفو.