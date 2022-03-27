أول تعليق من مدرب منتخب السويس بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد نبيل محمود، المدير الفني لفريق منتخب السويس، أنه طموحه مع الفريق الحالي، مشيرا إلى أن الفوز فيوتشر والتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر لم يأت بالصدفة.

وقال محمود في تصريحات خاصة لمصراوري: "لعبنا أمام فيوتشر بفريق مرهق ومجهد، وواجهنا الترسانة في ملعبهم في مباراة موت".

وأضاف:" الترسانة ضموا لاعبين في يناير حوالي 12 لاعب ورغم ذلك حققنا عليهم الفوز على ملعبهم ولاعبي فريقي بذلوا مجهود رهيب ".

وتابع:"بعد مواجهة الترسانة اتصدمنا بمباراة الثلاثاء ومباراة اليوم، فقد خضنا 3 مباريات خلال 8 أيام، لذلك أشفق على لاعبي منتخب السويس".

وأكمل: " قولت للاعبي منتخب السويس العبوا وستفوزون بالمباراة، وهذا الملعب يحمل فأل حسن لي فقد استطعت أن أطيح بفريق المقاصة في 2014 حين كنت مدربا لفريق الأولومونيوم".

وأتم تصريحاته:" كلة السر في تحقيق الانتصار هي العمل والجهد، طموحي بلا حدود ، معي فريق عمل محترم، ودرسنا فيوتشر وشاهدنا مبارياتهم ، الفوز اليوم نتيجة جهد وتعب "مش جت معانا كدة"".

وتأهل فريق منتخب السويس إلى دور الـ 16 بكأس مصر بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد التأهل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.