مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي فترة غياب محمد عبدالمنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي فترة غياب محمد عبدالمنعم مدافع الفريق عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في مواجهة السنغال بتصفيات كأس العالم 2022.

وغادر محمد عبدالمنعم معسكر منتخب مصر بعد خضوعه لعملية جراحية اليوم السبت إثر تعرضه لكسر في الأنف في مباراة السنغال، حيث تم استبداله في الشوط الأول.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "فترة غياب محمد عبد المنعم قد تصل إلى ثلاثة أسابيع".

وأضاف: "حالة محمد عبدالمنعم مستقرة الآن وغادر المستشفى التي أجرى فيها جراحة كسر الأنف".

وأكمل: "أحمد أبو عبلة طبيب منتخب مصر اطمئن على محمد عبد المنعم وسيتابع معه مرحلة العلاج لحين التعافي تماما والعودة إلى التدريبات الجماعية مع الأهلي".

وأتم المصدر قائلا: "من المحتمل عودة محمد عبدالمنعم إلى التدريبات قبل الثلاثة أسابيع، لكن ذلك يتوقف على مدى تعافيه والتئام الكسر".

يُذكر أن الأهلي يستعد حاليا لمواجهة الهلال السوداني يوم الأحد الموافق 3 إبريل المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التي يسعى خلالها حامل اللقب للفوز من أجل ضمان التأهل لربع النهائي.