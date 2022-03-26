الامارات | حمدان بن محمد يتوج السعودية بكأس دبي العالمي.. «كنتري غرامر» بطلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يتوج السعودية بكأس دبي العالمي.. «كنتري غرامر» بطلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، السعودي عمرو زيدان، مالك الجواد «كنتري غرامر»، بلقب سباق كأس دبي العالمي للخيول، الذي أقيم أمس على مضمار «ميدان»، برعاية «طيران الإمارات»، لمسافة 2000 متر، وبلغت جوائزه 12 مليون دولار، بينما بلغ أجمالي مجموع جوائز البطولة 30.5 مليون دولار.

وحلّق «كنتري غرامر»، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب الأميركي بوب بافرت، في ميدان، خاطفاً الأنظار لمسافة 2000 متر.

وأهدى «كنتري غرامر» السعودية لقبها الثاني تاريخياً في الكأس العالمية، عقب الإنجاز التاريخي للجواد «أروغيت» في 2017، لتصعد السعودية إلى المركز الثالث في لائحة الدول الفائزة بلقب كأس دبي العالمي، بينما تتصدر الإمارات لائحة الأكثر تتويجاً باللقب الأغلى على مستوى سباقات الخيول في العالم برصيد 13 لقباً، مقابل ثمانية ألقاب للولايات المتحدة الأميركية، ولقب لكل من أستراليا والبرازيل واليابان.

وقاد الفارس الإيطالي فرانكي ديتوري ببراعة الجواد «كنتري غرامر» للفوز بالسباق الممتد على مسافة 2000 متر، والبالغ مجموع جوائزه 12 مليون دولار، منها 7.2 ملايين دولار للخيل المملوك لفريق زيدان ريسنيغ ووينستار وكومونويلث المتوج بالمركز الأول.

وشهد الشوط الرئيس لأمسية كأس دبي العالمي إثارة كبيرة، بعدما برهن المرشح الأول للفوز بالسباق، الجواد الأميركي «لايف إز غود»، بقيادة الفارس إراد أورتيز، سيطرته على مجريات السباق منذ بدايته، وسط ملاحقة قوية من مواطنه «ميدنايت بوربون»، بقيادة الفارس خوسيه أورتيز، وجواد فريق غودولفين «ريل وورلد»، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، ولكن ارتفعت الإثارة بعدما تقدم الفارس فرانكي ديتوري مع الجواد «كنتري غرامر» إلى المركز الثاني في آخر 500 متر، وقدم أداءً رائعاً، قبل أن يحسم المركز الأول في الأمتار الأخيرة، مسجلاً زمناً قدره 2:04:97 دقيقة، وجاء في المركز الثاني الجواد الأميركي «هوت رود شارلي»، المملوك لرود رانر وبوت ريسينغ وغينسواي، بقيادة الفارس فلافين برات، وتبعه في المركز الثالث الجواد الياباني «تشيوا ويزارد»، المملوك لشينوبو ناكانيشي، بقيادة الفارس يوغا كوادا، بينما تراجع إلى المركز الرابع الجواد «لايف إز غود»، المملوك لمزرعة وين ستار ونادي الخيول الصيني.

• 2:04:97 دقيقة الزمن الذي استغرقه «كنتري غرامر» لحسم المركز الأول في سباق كأس دبي العالمي.

• 12 مليون دولار مجموع جوائز سباق كأس دبي العالمي.

• 7.2 ملايين دولار جائزة فوز البطل «كنتري غرامر» بالشوط التاسع.

سباق كأس دبي العالمي

الأول:

«كنتري غرامر»، زيدان ريسينغ ووينستار وكومونويلث (السعودية).

الثاني:

«هوت رود شارلي»، رود رانر وبوت ريسينغ وغينسواي (أميركا).

الثالث:

«تشيوا ويزارد»، شينوبو ناكانيشي (اليابان).

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