الامارات | حضور جماهيري لافت.. وأجواء احتفالية

شكرا لقرائتكم خبر عن حضور جماهيري لافت.. وأجواء احتفالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت أمسية كأس دبي العالمي الـ26، التي جرت سباقاتها أمس على مضمار «ميدان» العالمي، حضوراً جماهيرياً كبيراً، تزامن مع توفير جميع التسهيلات للخروج بنسخة استثنائية، ولكي تستمر نجاحات الكأس العالمية. وحضرت جماهير من مختلف الجنسيات، كما تم تنظيم العديد من المسابقات، وسط أجواء احتفالية مميزة.

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