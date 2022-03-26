ساويرس ينفي توزيعه "فلوس" في ستاد القاهرة: كانت بالونات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - (الخليج 365):

نفى المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، الأخبار الكاذبة عن توزيعه نقود على الجماهير في مدرجات ستاد القاهرة أمس خلال مباراة مصر مع السنغال في تصفيات كأس العالم.

وقال ساويرس على صفحته بموقع التواصل الاجتماع"تويتر": اللى كان نفسه إني أكون بوزع فلوس فى الماتش يخش ينام ويحلم تانى، أنا كنت بوزع بالونات التشجيع للمنتخب اللي بتعمل صوت.. والحمد لله كسبنا".

رد رجل الأعمال على تويتة أخرى استخدمت أحد الفيديوهات التي أدعت كذبًا أنه يوزع مبالغ مالية على الجمهور، وقال لصاحبة التويتة: معقولة أنت صحفية؟وجاء نفي رجل الأعمال الكبير نجيب ساويرس بعد فيديوهات له وسط الجماهير إدعت بعض المواقع والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان يوزع خلالها النقود على الجماهير.