سيسيه يوجه رسالة تحفيزية لجماهير السنغال قبل موقعة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، عدة رسائل إلى جماهير منتخب بلاده قبل مواجهة منتخب مصر، في لقاء الإياب بتصفيات أفريقيا والمؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال سيسيه في تصريحات عبر فيديو نشره موقع "senego" السنغالي :"لقد عملت في هذا المجال لسنوات، كنت لاعبًا سنغاليًا دوليًا وهناك عقلية لم يتبناها جمهورنا بعد".

وأضاف :"نحن بحاجة إلى مزيد التعصب للوطن مثلما نرى في الجزائر وتونس، السياسيون والصحفيون يصبحون مشجعين عندما يلعب المنتخب الوطني".

وتابع :"نأمل يوم الثلاثاء أن نرى الألوان الأخضر والأصفر والأحمر في المدرجات".

وأنهى :"مساهمة المشجعين ستكون مهمة جدًا لنا، أنا أدعو جميع الشعب السنغالي، نحن بحاجة إلى جمهورنا".

وكان المنتخب السنغالي خسر من منتخب مصر بهدف دون رد، في لقاء الذهاب والذي أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب "استاد القاهرة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب "ديامنديو" في داكار.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتاج للخروج بنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير للحصول على بطاقة التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخ "الفراعنة"، لكن ليس أمام منتخب السنغال سوى الفوز بنتيجة (2-0) لتحقيق الصعود.