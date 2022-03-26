منتخب السويس يتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر على حساب فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل فريق منتخب السويس إلى دور الـ 16 بكأس مصر، بعد الفوز على فيوتشر بركلات بنتيجة 4-2، في لقاء أقيم مساء السبت.

وتقدم فريق فيوتشر بالهدف الأول في الدقيقة 43، بهدف سجله اللاعب محمد رضا من ركلة جزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق منتخب السويس في الدقيقة 77 سجلها بنجاح اللاعب باسم عادل، لينتهي وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي.

ولجأ الفريقين للوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بهدف لكل فريق سجلا من ركلتي جزاء، لينتهي الوقت الإضافي بنفس النتيجة.

وحسم فريق منتخب السويس المباراة لصالحه بركلات الجزاء بنتيجة 4-2، بعد تألق حارس الفريق محمود كوكو.