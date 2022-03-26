الزمالك يفوز على الاتصالات في دور الثمانية لدوري سوبر السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

حقق الزمالك فوزاً مثيراً على المصرية للاتصالات بنتيجة 75-73، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري السوبر للسلة.

وبذلك يتقدم الزمالك على المصرية للاتصالات في المواجهات المباشرة بنتيجة 2-1، التي تقام بنظام البلاي اوف (Best of5).

ويحتاج الزمالك الى الفوز في المباراة الرابعة التي تقام على صالة عبد الرحمن فوزي يوم الاثنيين المقبل 28 مارس الجاري من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري السوبر للسلة.

بينما يحتاج فريق المصرية للإتصالات في الفوز بالمباراة الرابعة من أجل ادراك التعادل مع الزمالك، واللجوء إلى مباراة خامسة وفاصلة تقام يوم 31 مارس في حالة اللجوء إليها.

وسيطر الزمالك على المباراة منذ بدايتها حيث حسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 27-20، وواصل تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 49-46.

ثم حسم الزمالك الفترة الثالثة لصالحه بفارق نقطة بنتيجة 63-62، قبل أن ينهي الفريق الأبيض المباراة لصالحه بفارق نقطتين بنتيجة 75-73.

وعلى جانب أخر، حقق سبورتنج فوزه الأول على الجزيرة بنتيجة 68-57 في سلسلة مواجهات دور الثمانية لدوري السوبر.

لتصبح النتيجة تقدم الجزيرة على سبورتنج في سلسلة المواجهات بنتيجة 2-1.

وسيلتقي الفائز من مباراة الزمالك والمصرية للاتصالات مع الفائز من سموحة والاتحاد في نصف نهائي دوري السوبر للسلة.

وعلى جانب أخر، يلتقي الأهلي المتأهل إلى نصف النهائي لدوري السوبر للسلة مع الفائز من سبورتنج والجزيرة.