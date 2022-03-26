المنتخب يعلن سفر الونش للسنغال ومغادرة عبدالمنعم للمعسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن منتخب مصر أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قرر استمرار محمود حمدي الونش مدافع الفريق في المعسكر رغم غيابه عن مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 للإيقاف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر، بعدما حسم الفراعنة لقاء الذهاب بهدف نظيف في مصر أمس الجمعة.

وفضَّل الجهاز الفني لمنتخب مصر سفر محمود حمدي الونش مدافع الفريق مع البعثة المتجهة غدًا إلى السنغال رغم إيقافه بسبب الإنذارات.

بينما غادر محمد عبدالمنعم مدافع الفريق المعسكر عقب خضوعه لعملية جراحية اليوم السبت بعد تعرضه لكسر في الأنف في مباراة السنغال، ليتم استبداله في الشوط الأول.

وأكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن محمد عبد المنعم غادر المستشفى اليوم بعد إجراء جراحة عاجلة نظرا لإصابته بكسر في الأنف.

وأوضح طبيب المنتخب أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية ويتم متابعته بالتنسيق مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، على التواصل مع محمد عبد المنعم للاطمئنان عليه.

يُذكر أن كيروش قام باستدعاء كل من علي جبر مدافع فريق بيراميدز ورامي ربيعة مدافع الأهلي لقائمة منتخب مصر لتعويض غياب الثنائي محمود حمدي الونش ومحمد عبدالمنعم أمام السنغال.