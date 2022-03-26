بعد انضمام ربيعة وجبر.. كيف سيكون شكل دفاع منتخب مصر أمام السنغال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعرض المنتخب المصري مساء أمس الجمعة، لضربتين في الخط الدفاعي تتمثل في إيقاف محمود حمدي "الونش"، وإصابة محمد عبد المنعم خلال مباراة السنغال، في ذهاب التصفيات النهائية لكأس العالم والمؤهلة لمونديال قطر 2022.

إيقاف "الونش" جاء بعد حصوله على بطاقة صفراء، ليغيب مدافع منتخب مصر عن مباراة الإياب ضد السنغال بسبب تراكم البطاقات الصفراء، في المقابل أعلن كارلوس كيروش مدرب "الفراعنة" إصابة عبد المنعم بكسر في الأنف ستتطلب عملية جراحية.

وبعد انتهاء المباراة بفوز مصر بنتيجة (1-0)، جاء قرار كيروش قبل مباراة العودة والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل والتي ستقام في "داكار"، باستدعاء خدمات الثنائي علي جبر مدافع فريق بيراميدز، ورامي ربيعة مدافع الأهلي.

والسؤال الآن، كيف سيكون الشكل الدفاعي لمنتخب مصر في مباراة السنغال؟

- ياسر إبراهيم الأقرب:

تواجد في قائمة المنتخب المصري خمسة مدافعين لمباراة الذهاب أمام السنغال، إلا أن الأسماء تغيرت بضم علي جبر ورامي ربيعة.

لكن وفقًا لما قدمه ياسر إبراهيم أمام منتخب السنغال، فمن المحتمل أن يبدأ مدافع الأهلي مباراة العودة على أن يكون المفاضلة بين أيمن أشرف ومحمود علاء وعلي جبر ورامي ربيعة.

وشارك ياسر إبراهيم في 51 دقيقة أمام منتخب السنغال، ليدون صاحب الـ29 عامًا مشاركته الدولية الأولى رغم انضمامه لقائمة "الفراعنة" مرتين خلال ولاية حسام البدري مدرب المنتخب السابق، وتحديدًا في مباراتي ليبيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا 2021.

أما الانضمام الثاني لياسر إبراهيم مع المنتخب، فكان مع كارلوس كيروش في مباراتي لبييا بتصفيات المونديال الحالية، لكنه تواجد على مقاعد البدلاء مرة أخرى.

- تفوق أيمن أشرف:

إذا قرر كيروش الاعتماد على ياسر إبراهيم سيكون هناك صراعًا بين أربعة مدافعين للتواجد أمام السنغال في مباراة الثلاثاء المقبل.

الصراع سيكون بين الرباعي أيمن أشرف ومحمود علاء ورامي ربيعة وعلي جبر، إلا أن التفوق لصالح أيمن أشرف نظرًا لعدد مشاركاته مع المدرب كارلوس كيروش منذ توليه قيادة المنتخب المصري.

وشارك أيمن أشرف في تسع مباريات مع كيروش بواقع مباراة ودية أمام ليبيريا ومباراة أنجولا في تصفيات كأس العالم، وثلاث مباريات ببطولة كأس العرب، وأربع مباريات في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة والتي أقيمت بالكاميرون.

في المقابل، تواجد محمود علاء في قائمة المنتخب المصري مرتين بخلاف مباراة السنغال، حيث كانت المرة الأولى في مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات المونديال وشارك لمدة دقيقتين بواقع دقيقة لكل مباراة.

وحضر محمود علاء مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم، إلا أنه لم يلعب سوى 29 دقيقة في مباراة المغرب بدور ربع النهائي، بينما تواجد في باقي المباريات على مقاعد البدلاء سواء في مرحلة دور المجموعات أو المباريات الإقصائية.

أما بالنسبة لعلي جبر، فلم يتواجد مدافع فريق بيراميدز مع منتخب مصر منذ مباراة ليبيريا والتي تعتبر التجربة الأولى لكارلوس كيروش مع المنتخب، ليشارك لمدة 13 دقيقة.

وأخيرًا يعتبر آخر تواجد لرامي ربيعة مع منتخب مصر كان في مباراتي كينيا وجزر القمر في ولاية المدرب حسام البدري، حيث أقيمت المباراتين عام 2019، ليغيب بعدها مدافع الأهلي عن التواجد.