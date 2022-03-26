مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل أزمة دخوله ستاد القاهرة.. ويصدر بياناً

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، كواليس الفيديو المتداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله وهو يتشاجر مع أحد أفراد أمن ستاد القاهرة الدولي، قبل مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزاً صعباً على نظيره السنغالي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وعن أزمة دخوله إستاد القاهرة واعتدائه على أحد الأفراد، قال عبدالغني في تصريحات لموقع "مصراوي": "ليس فرد أمن ولكن من شركة منظمة، تلقيت دعوة لحضور المباراة لأنني ضمن الأساطير".

وأضاف نجم منتخب مصر السابق: "أجريت عملية في مفصل قدمي ولا أستطيع المشي لمسافات طويلة، كان معي تصريح دخول سيارة ولا يجوز أن يتم منعي".

وأوضح: "هناك فيديو آخر لي أناشد فيه المسؤولين، وفي النهاية فتحوا الأبواب وسمحوا للجميع بالدخول".

وأتم نجم المنتخب السابق: "هل هذا الوقت يصح فيه الحديث عن أي شيء غير منتخب مصر؟".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في إياب المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، يوم الثلاثاء المقبل، حيث يكفيه العودة بالتعادل من أجل التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة والثانية على التوالي.

بيان

وأصدر مجدى عبد الغنى بياناً كشف خلاله ملابسات أزمته مع فرد الأمن فى استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة منتخب مصر الوطنى أمام السنغال.

وجاء بيان مجدى عبد الغني على النحو التالي:

توضيح هام

في البداية أؤكد أن حضورى بالأمس في ستاد القاهرة كان لمساندة ودعم منتخبنا الوطني بدعوة كريمة من اتحاد الكرة المصري ضمن مجموعة من نجوم كرة القدم المصرية علي مر التاريخ.

أتشرف وأعتز دائماً بما قدمته لبلدي العظيمة علي مدار سنوات وسنوات فى الملاعب لم أبخل خلالها بنقطة عرق وسعيت دائما إلي رفع علم مصر في جميع البطولات العربية والافريقية والعالمية.

ذهبت إلى ستاد القاهرة بالأمس ومعي تصريح لدخولي بالسيارة نظراً لكبر المسافة بين البوابة والمدرج خصوصاً انني أجريت عملية جراحية في المفصل ولم أكن استطيع المشي سيراً علي الأقدام كل هذه المسافة.

لكني فوجئت بأحد العاملين في استاد القاهرة يرفض دخولي بالسيارة وتعامل معي بشكل غير لائق علي الإطلاق ولا يتناسب مع سني أولا ومكانتي وتاريخي ثانيا كلاعب دولي سابق قدم الكثير والكثير للكرة المصرية.

بكل تأكيد لم اقصد ابدا أن أتطاول علي أي شخص ولكن الأسلوب غير اللائق الذي وجدته من هذا الموظف كان صادما لي ومرفوضا في نفس الوقت ولا يمكن أن أسمح به ولم أجد له أي تبرير علي الإطلاق.

وأؤكد احترامي وتقديري لكل الجهات المنظمة لهذا الحدث الكبير المشرف، وأوجه تحية حب وتقدير لكل الجهات الأمنية التي تعمل دائماً من أجل أمن وأمان مصر والمصريين وقدمت لنا بالأمس نموذجا للجمهورية الجديدة التي نعيشها لحظة بلحظة.

وفي النهاية أبارك لمنتخبنا الوطني علي تحقيق الفوز أمس وادعو الله ان تتم المهمة بنجاح وأن يصعد منتخبنا الوطني إلي كأس العالم لتحقيق حلم الشعب المصري العظيم.