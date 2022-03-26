بسبب الأهلي.. صن داونز يحصل على حكم قضائى بتغريم موسيمانى مبلغ مالي كبير.. أعرف التفاصيل





الشارقة - اميمة ياسر - خسر بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قضيته ضد ناديه السابق ماميلودى صن داونز، بعد رحيله لتدريب المارد الأحمر فى أكتوبر 2020، بعدما أقام النادى دعوى قضائية ضده بسبب رحيله المفاجئ إلى الأهلي.

وبحسب صحيفة "Sunday World" الجنوب أفريقية، وقعت غرامة على موسيماني بمبلغ 8 ملايين راند جنوب أفريقي، أى أكثر من 500 ألف دولار أمريكي، لأن المدرب كان قد جدد عقده قبل أشهر قليلة من الرحيل إلى بطل دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت الصحيفة، هذا ما تسبب فى توتر دائم بين موسيماني ونادي صن داونز في الأشهر الماضية، وجعل المدرب يتهم ناديه السابق بتعمد مضايقة الأهلي عندما واجهه فى المرة الأخيرة على ملعب البنك الوطني بمدينة جوهانسبرج.

وتابعت Sunday World ، واتهم موسيماني صن داونز بأنهم تسببوا فى تعطيل حافلة الأهلي أثناء الدخول إلى الملعب بوضع بعض الحواجز الحديدية لمنعهم وقام بالنزول وإزالتها عن الطريق.

ومن قبلها عبر بيتسو عن شعوره بالانزعاج من بعض جماهير صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة بعد إهانتهم له من خلال لافتات.

وفاز صن دوانز على الاهلى ذهابا وايابا فى دور المجموعات بهدفين دون رد، حيث يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، ويأتي الأهلى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، والهلال ثالثاً بـ4 نقاط، وأخيرًا المريخ بـ4 نقاط.

وأصبح الأهلى على بعد نقطة واحدة فقط من التأهل إلى ربع النهائي قبل مباراته الأخيرة في المجموعة أمام الهلال مطلع أبريل المقبل بالقاهرة، ليرافق صن داونز إلى دور الثمانية بعدما ضمن الفريق الجنوب أفريقى صدارة المجموعة.