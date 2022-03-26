"عامل عملية في قدمي".. مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل أزمة دخوله إستاد القاهرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر السابق، كواليس الفيديو المتداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أزمة دخوله لإستاد القاهرة لحضور مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة في ذهاب المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال مجدي عبدالغني في تصريحات خاصة لمصراوي بشأن أزمة دخوله إستاد القاهرة واعتدائه على أحد الأفراد: "ليس فرد أمن ولكن من شركة منظمة، تلقيت دعوة لحضور المباراة لأنني ضمن الأساطير".

وأضاف: "أجريت عملية في مفصل قدمي ولا أستطيع المشي لمسافات طويلة، كان معي تصريح دخول سيارة ولا يجوز أن يتم منعي".

وأوضح: "هناك فيديو آخر لي أناشد فيه المسؤولين، وفي النهاية فتحوا الأبواب وسمحوا للجميع بالدخول".

وأتم نجم المنتخب السابق: "هل هذا الوقت يصح فيه الحديث عن أي شيء غير منتخب مصر؟".

يُذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة السنغال في إياب المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، ويكفيه العودة بالتعادل من أجل التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة والثانية على التوالي.