كيروش يضم رامي ربيعة وعلي جبر لقائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قرر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، ضم كل من رامي ربيعة مدافع الأهلي وعلي جبر مدافع بيراميدز لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر، بعدما حسم الفراعنة لقاء الذهاب بهدف نظيف في مصر أمس الجمعة.

وظهر رامي ربيعة وعلي جبر في اللقاء الذي عقده أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع لاعبي المنتخب والجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش في حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة وحلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد.

واستعان كيروش بخدمات ربيعة وجبر بعد الإصابة التي تعرض لها محمد عبدالمنعم مدافع المنتخب في الأنف أمام السنغال، ومن أجل تعويض غياب محمود حمدي الونش عن لقاء الإياب في السنغال بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات.

وقدم وزير الرياضة التهنئة إلى اللاعبين والجهاز الفني على النتيجة الإيجابية التي حققوها أمام السنغال أمس الجمعة بإستاد القاهرة بهدف نظيف، مطالباً باستمرار التركيز فى المباراة المقبلة، والفوز في مجموع المباراتين للتأهل إلى كأس العالم.

وأكد أشرف صبحي على متابعة كافة الترتيبات المتعلقة بسفر البعثة، ووصولها إلى السنغال، والتجهيزات الخاصة باستقبال المنتخب، وأماكن إقامتهم وانتقالاتهم إلى ملعب التدريب؛ حرصاً على تهيئة الأجواء للاعبين للتركيز الكامل، وتحقيق الفوز بالعزيمة والإصرار والإرادة، والأداء البطولى الذى تنتظره منهم الجماهير المصرية فى مباراة العودة.

وجدَّد وزير الشباب والرياضة تأكيده على التفاف الجماهير المصرية حول المنتخب، وتقديم الدعم والمؤازرة والتشجيع للاعبين لتحقيق حلم التأهل للمونديال.