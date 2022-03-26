الوجه الآخر لكيروش .. منظومة دفاع "حديدية" (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - مع البداية المخيبة للأمال أمام نيجيريا في افتتاح كأس الأمم الأفريقية وزيادة الأوجاع بإصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي تحولة المباراة لنقطة فارقة وفاصلة ومحطة في منظومة دفاع حديدية دشنها البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر حول مرمى محمد الشناوي وأبو جبل فشل الجميع أمامها باستثناء ضربة جزاء يتيمة سجل منها المنتخب المغربي هدفاً في دور الـ 8 للبطولة ولكنهم خسروا بهدفين.

وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة التي يواجهها البرتغالي في الجانب الهجومي وتطويره والفرص التي يصنعها الفريق إلا أنه في الخلف صنع منظومة صمدت أمام الجميع رغم تعرضها لضربات موجعة بإصابات لأكرم توفيق وأحمد حجازي والونش ومحمد الشناوي وأحمد فتوح وغياب لعمر كمال ولكن ظلت الصلابة الدفاعية قائمة .

فمنذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لعب منتخب مصر 8 مباريات خرج منهم 6 مباريات بشباك نظيفة وواجه خلالهم نيجيريا ، كوت ديفوار والمغرب والكاميرون منظم البطولة والسنغال مرتين وقبلت منظومة كيروش هدفين الأول ملعوب من نسور قرطاج والثاني من ضربة جزاء سجلها أسود الأطلسي وخرج منتخب السنغال الأقوى في أفريقيا من مبارتين دون التسجيل ، 210 دقيقة بالتكمام والكمال حيث لعب في مواجهة الفراعنة بواقع 120 دقيقة في نهائي كأس الأمم الأفريقية و90 دقيقة أمس.

وتناوب على دفاع وحراسة مرمى منتخب مصر أخر 8 مباريات 13 لاعب حيث لعب الشناوي وأبو جبل في حراسة المرمى وأكرم توفيق وإمام عاشور وعمر جابر وعمر كمال في مركز الظهير الأيمن ، وأحمد فتوح وأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر وفي قلب الدفاع لعب أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد المنعم ومحمود علاء وياسر إبراهيم.

وعلى الرغم من هذا العدد الكبير إلا أن الـ 13 مع رباعي وسط الملعب ، حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني ومهند لاشين ونبيل دونجا حافظوا على المنظومة الدفاعية وشاركوا في هذه الصلابة حتى أخيراً محمد صلاح الذي قدم مباراة دفاعية ممتازة أمام السنغال.

كيروش بدأ مشوراه مع منتخب مصر بنفس هذه الصلابة واستطاع الفوز ذهاب وإياباً على ليبيا 4-0 بمجموع اللقائين ليضمن التأهل للمرحلة الفاصلة للمونديال قبل أن يتعادل مع أنجولا في لوندا 2-2 ويفوز على الجابون 2-1 في ختام مرحلة المجموعات.

وباستبعاد مباراة كأس العرب "الودية" والمباريات الودية فإن منتخب مصر لعب تحت قيادة كيروش 12 مباريات رسمية ، فاز في 7 وتعادل في 4 وخسر مرة واحدة فقط من نيجيريا وسجل الفراعنة تحت قيادته 13 هدف بمتوسط هدف في المباراة وقبلوا 5 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات من الـ 12 (مع الوضع في الاعتبار احتساب نتيحة التعادل على المباريات التي انتهت نتيجتها بركلات الجزاء الترجيحية).

ويواجه كيروش تحد جديد في مباراة العودة أمام السنغال حيث إنه سيفقد الثنائي محمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش للإصابة ومن المتوقع أن يشارك اللاعب رقم 14 في دفاع منتخب مصر وهو علي جبر الذي ضمه رسمياً ليكون المنتخب في حاجة للوصول إلى 300 دقيقة بشباك نظيفة أمام أسود التيرانجا للوصول للمونديال.