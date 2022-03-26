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الأهلي يستعد لفتح صفحة الهلال السوداني.. والجهاز الفني يدرس خوض ودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

يعتزم فريق الأهلي، استئناف تدريباته الجماعية يوم غد الأحد؛ حيث سيخضع لمسحة طبية جديدة.

وسيخضع لاعبو الأهلي أيضًا لقياسات بدنية و أوزان للاعبين بسبب فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة المريخ السوداني، كما سيتسلم موسيماني تقريرًا عن حالة اللاعبين المصابين مثل محمود متولي وصلاح محسن بعدما أديا تدريبات في النادي داخل الجيم خلال فترة الراحة.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي خوض مباراة ودية مع أحد أندية القسم الثاني او الثالث لتجهيز اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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