"صلاح يتفوق على ماني"..ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن فوز مصر أمام السنغال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق منتخب مصر فوزاً ثميناً على نظيره السنغال، بهدف نظيف، في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب السنغالي، يوم الثلاثاء المقبل، في داكار.

وتمكن محمد صلاح من قيادة الفراعنة لتحقيق فوزاً غالياً على السنغال، بعد تسببه في الهدف الذي قاد المنتخب الوطني للانتصار.

ونستعرض لكم في السطور القادمة أبرز ردود أفعال الصحف الإنجليزية عن تفوق صلاح على ساديو ماني زميله في ليفربول:

ميرور

اليد العليا لصلاح

احتفت الصحيفة الإنجليزية، بالهدف الذي تسبب به محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري، في شباك منتخب السنغال، حيث كان هو المتسبب في الهدف قبل أن يسجل مدافع السنغال الهدف بالخطأ في مرماه.

وقالت الصحيفة إن صلاح أصبح لديه اليد العليا على زميله في الفريق ساديو ماني، عقب تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ديلي ميل

صلاح يقترب من الانتقام

سلطت الصحيفة البريطانية، الضوء على تفوق محمد صلاح على زميله في الفريق ساديو ماني، عقب الانتصار في مباراة الذهاب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح يقترب من الانتقام من ماني، بعد أن وضع المنتخب المصري قدماً في مونديال 2022.

ذا صن

صلاح على بعد خطوة

أشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن محمد صلاح على بعد خطوة من التأهل إلى كأس العالم، بعد التغلب على منتخب السنغال في التصفيات الأفريقية.

وقالت الصحيفة إن المنتخب المصري انتقم من خسارته في نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، بعد الانتصار في ذهاب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بفضل الهدف العكسي الذي سجله ساليو سيس.

ليفربول إيكو

صلاح يتفوق على ماني

سلطت الصحيفة المهتمة بأخبار نادي ليفربول الإنجليزي، الضوء على تفوق النجم المصري محمد صلاح على زميله السنغالي ساديو ماني، عقب خسارة الأخير في تصفيات المونديال.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن هذه المرة الأولى في مسيرة محمد صلاح، أن يحقق منتخب الفراعنة الفوز على نظيره السنغالي، ليصبح على بُعد خطوة من التأهل لكأس العالم 2022.