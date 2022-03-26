رجائي عطية .. محامي الأهلي في ذمة الله (بروفايل)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان التصق المحامي رجائي عطية بالنادي الأهلي عضواً في الجمعية العمومية ولجنة الحكماء ومستشاراً قانونياً حتى ابتعد عن النادي لتفرغه لمهمته كنقيب للمحامين ليرحل عن عالمنا اليوم السبت عن عمر يناهز 84 عاماً وهو يمارس مهام عمله أثناء مرافعته في إحدى قضايا محكمة جنوب الجيزة .

وارتبط محمد رجائي عطية عبده، الذي ولد في الـ 6 من أغسطس 1938 بمحافظة شبين الكوم في محافظة المنوفية بأهم معارك الأهلي القانونية وأبرزها معركة البث التلفزيوني في عهد حسن حمدي رئيس النادي الأسبق وقضية مذبحة بورسعيد ثم معركة اللائحة الخاصة التي وضعها في عهد محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأحمر.

معركة البث الفضائي التي أشعل شرارتها رجائي عطيبة عام 2008 بصفته عضواً للجمعية العمومية للدفاع عن حقوق ناديه في قضية البث وحصوله على مقابل مادي ورفض تولى اتحاد الكرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وتجدت المواجهة في عام 2014 بعد رفض إجراء الأهلي لمزايدة لبيع حقوق البث وهى المعركة التي انتهت بانتصار الأحمر ووصل أخر عقد لحقوق بث مباريات إلى 400 مليون جنيه .

وحمل رجائي عطية الدفاع عن ضحايا مذبحة بورسعيد على عاتقه وترافع في القضية بدون مقابل وتبرع لأسر الشهداء تحت إشراف مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي .

وكانت أخر معارك رجائي عطية القضائية تحت مظلة الأهلي اللائحة الخاصة التي أعددها في عام 2017 وتم التصويت عليها في الـ 25 والـ 26 من أغسطس لنفس العام في مقرين وهي العملية التصويتة التي أبطلتها اللجنة الأولمبية لإجراءها على مقرين وفي يومين.

وعلق رجائي عطية في لقاءه مع برنامج دائرة الضوء عن هذه الأزمة " أنا ابن النادي الأهلي أقف إلى جواره وليس لجوار مجالس إدارات ولائي للنادي الأهلي فقط ".

وخفت دور الراحل بعد رحيل مجلس محمود طاهر وتوليه لمنصب نقيب المحامين في عام 2020 إلا أن العلاقة التي تربطه بمجلس إدارة الأهلي وخاصة محمود الخطيب ظلت ممدتة وكان أخرها تقديم بيبو لواجب العزاء بنفسه في ابنه عطية التي رحلت عن عالمنا في يناير الماضي.