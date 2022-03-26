الامارات | "فيرست كلاس" يفوز بلقب شوط دبي كحيلة كلاسيك أول أشواط أمسية كأس دبي العالمي.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيرست كلاس" يفوز بلقب شوط دبي كحيلة كلاسيك أول أشواط أمسية كأس دبي العالمي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصدر: موقع الإمارات اليوم التاريخ: 26 مارس 2022

"فيرست كلاس" المملوك لنايف بن سعد بن شريدة الكعبي بقيادة الفارس رونان توماس يفوز بلقب شوط دبي كحيلة كلاسيك أول أشواط أمسية كأس دبي العالمي

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

https://www.instagram.com/p/CbkR68nIEUT/?utm_source=ig_web_copy_link

شاهد.. لقطات من موقع الحدث قبل انطلاق كأس دبي العالمي

مضاوي القحطاني "فارسة سعودية": لهذا السبب ارتديت الزي السعودي.. فيديو

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news