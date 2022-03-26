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الامارات | أجواء مضمار ميدان قبيل انطلاق أمسية كأس دبي العالمي.. فيديو

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تصوير أحمد عرديتي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاهد من خلال الفيديو المرفق أجواء مضمار ميدان قبيل انطلاق أمسية كأس دبي العالمي الأمسية الأغلى والأقوى في عالم سباقات الخيل على العالم، البالغ إجمالي جوائزها المالية 30.5 مليون دولار (112.03 مليون دورهم).

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شاهد.. لقطات من موقع الحدث قبل انطلاق كأس دبي العالمي

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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