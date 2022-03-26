الامارات | أجواء مضمار ميدان قبيل انطلاق أمسية كأس دبي العالمي.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مضمار ميدان قبيل انطلاق أمسية كأس دبي العالمي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاهد من خلال الفيديو المرفق أجواء مضمار ميدان قبيل انطلاق أمسية كأس دبي العالمي الأمسية الأغلى والأقوى في عالم سباقات الخيل على العالم، البالغ إجمالي جوائزها المالية 30.5 مليون دولار (112.03 مليون دورهم).

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط

شاهد.. لقطات من موقع الحدث قبل انطلاق كأس دبي العالمي

مضاوي القحطاني "فارسة سعودية": لهذا السبب ارتديت الزي السعودي.. فيديو

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news