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الامارات | مضاوي القحطاني "فارسة سعودية": لهذا السبب ارتديت الزي السعودي.. فيديو

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مروة سليم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مضاوي القحطاني "فارسة سعودية" أثناء لقائها مع قناة دبي ، على هامش أمسية كأس دبي العالمي.. إن حدث كأس دبي العالمي بمثابة عرس لنا ولهذا ارتديت الزي السعودي.. وأتمنى أن يكون الكأس سعودياً.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

وتنطلق الآن أمسية كأس دبي العالمي في نسخته الـ 26، البالغ إجمالي أشواطها التسعة، نحو 30.5 مليون دولار، وينافس على ألقابها 133 من أقوى الجياد على الساحة الدولية.


شاهد.. لقطات من موقع الحدث قبل انطلاق كأس دبي العالمي

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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