الامارات | مضاوي القحطاني "فارسة سعودية": لهذا السبب ارتديت الزي السعودي.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن مضاوي القحطاني "فارسة سعودية": لهذا السبب ارتديت الزي السعودي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مضاوي القحطاني "فارسة سعودية" أثناء لقائها مع قناة دبي الرياضية، على هامش أمسية كأس دبي العالمي.. إن حدث كأس دبي العالمي بمثابة عرس لنا ولهذا ارتديت الزي السعودي.. وأتمنى أن يكون الكأس سعودياً.

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وتنطلق الآن أمسية كأس دبي العالمي في نسخته الـ 26، البالغ إجمالي أشواطها التسعة، نحو 30.5 مليون دولار، وينافس على ألقابها 133 من أقوى الجياد على الساحة الدولية.



شاهد.. لقطات من موقع الحدث قبل انطلاق كأس دبي العالمي

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