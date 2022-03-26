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الامارات | شاهد.. لقطات من موقع الحدث قبل انطلاق كأس دبي العالمي

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً لكأس دبي العالمي في نسخته الـ 26، البالغ إجمالي أشواطها التسعة، نحو 30.5 مليون دولار، وينافس على ألقابها 133 من أقوى الجياد على الساحة الدولية.

لقطات من موقع الحدث قبل انطلاق كأس دبي العالمي

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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