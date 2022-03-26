الامارات | شاهد.. لقطات من موقع الحدث قبل انطلاق كأس دبي العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لقطات من موقع الحدث قبل انطلاق كأس دبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً لكأس دبي العالمي في نسخته الـ 26، البالغ إجمالي أشواطها التسعة، نحو 30.5 مليون دولار، وينافس على ألقابها 133 من أقوى الجياد على الساحة الدولية.

لقطات من موقع الحدث قبل انطلاق كأس دبي العالمي

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news