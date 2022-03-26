كيروش يستدعي نجمي الأهلي وبيراميدز لتعويض غياب عبد المنعم والونش أمام السنغال

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الجهاز الفني المنتخب الوطني الأول، بقيادة كارلوس كيروش، استدعاء الثنائي علي جبر، مدافع بيراميدز، ورامي ربيعة، مدافع الأهلي، للانضمام لصفوف الفراعنة خلال المعسكر الحالي، استعدادا لمباراة السنغال في جولة الإياب من تصفيات كأس العالم.

وجاء استدعاء جبر وربيعة لدعم دفاع المنتخب قبل موقعة الإياب، بعد إصابة محمد عبد المنعم في الأنف وخضوعه لجراحة، بجانب غياب محمود الونش عن اللقاء لتراكم البطاقات الصفراء.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال باستاد عرين الأسود الجديد بالعاصمة السنغالية داكار مرة أخرى فى إياب الدور الحاسم من تصفيات المونديال.

وحقق الفراعنة انتصاراً ثميناً على السنغال بهدف دون رد سجله ساليو سيس مدافع السنغال بالخطأ فى مرماه حينما حاول إنقاذ شباكه من تسديدة محمد صلاح فى الدقيقة الرابعة من زمن المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقى منتخبا مصر والسنغال فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب "عرين الأسود" الذى تم تشييده وافتتاحه الشهر الماضي، ويحتاج المنتخب للفوز أو التعادل بأى نتيجة للتأهل، أو الهزيمة بفارق هدف شريطة أن يسجل الفراعنة خارج الأرض.

ولعب المنتخب الوطني فى مواجهة السنغال بالذهاب بالتشكيل التالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، والدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، عمر جابر، والوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي ، محمد النني، والهجوم: محمود حسن تريزيجية، محمد صلاح، مصطفى محمد

فيما جاء تشكيل السنغال كالتالي: "حراسة المرمى: إدوارد ميندي، وخط الدفاع: كاليدو كوليبالي، عبده ديالو، بونا سار، ساليو سييس، وخط الوسط: إدريسا جايي، نامباليس ميندي، شيخو كوياتيه، وفي الهجوم: إسماعيلا سار، فامارا دييدهو، ساديو ماني.