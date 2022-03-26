شخصية القائد والدور الدفاعي.. ماذا قدم محمد صلاح أمام منتخب السنغال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أظهر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر أمس الجمعة شخصية القائد في المباراة التي جمعت الفراعنة بمنتخب مصر في تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وحقق المنتخب المصري الفوز على نظيره السنغالي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب الجولة النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وظهر محمد صلاح بدور جديد عليه في مباراة منتخبي مصر والسنغال، بعد أن تواجد في المناطق الدفاعية للفراعنة بشكل ملفت، واستطاع في ابعاد أكثر من كرة خطيرة في المباراة.

بجانب الدور الدفاعي لصلاح في مباراة، كانت رغبته الكبيرة في الفوز متصدرة المشهد بتوجيه التعليمات وتكليف زملائه بالرقابة، وتهدأت الأوضاع في الوقت الذي سيطر فيه منتخب السنغال على الكرة.

وكان صلاح ساهم في هدف الفوز أمام منتخب السنغال بعد أن سدد الكرة لترتطم الكرة في يد ميندي حارس السنغال ثم العارضة، وترتد أمام سييس الذي يحولها في مرماه بالخطأ في الدقيقة الرابعة.

وتوجه محمد صلاح هو ولاعبي منتخب مصر عقب المباراة لتحية الجماهير التي تواجدت في ستاد القاهرة لدعم الفراعنة أمام السنغال.

ويرصد الخليج 365 ماذا قدم محمد صلاح أمام منتخب السنغال:

الأهداف المتوقعة: 0.42 هدفًا

المحاولات: محاولة صحيحة

المراوغات: مراوغة صحيحة

الفوز بالكرة: 5 مرات

تزحلقات ناجحة: 1

اعتراض ناجح: 1

تغطية ناجحة: 5 مرات

خسر الكرة: 6 مرات

خسر الكرة تحت الضغط: 6 مرات

استقبال الكرة: 26 مرة بنسبة نجاح 100%

التمريرات: 19 تمريرة منهم 13 ناجحة بنسبة 68%

ومن المنتظر أن يستضيف منتخب السنغال نظيره المصري يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة السابعة مساءً، في إياب الجولة النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.