"سقط بطل أفريقيا".. صحف السنغال تعلق على الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365 :

تناولت الصحف السنغالية خسارة منتخب بلادها أمام المنتخب المصري بهدف دون رد في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022 في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي بحضور أكثر من 60 ألف مشجع.

خسارة بطل أفريقيا جاءت مفاجئة للصحف السنغالية خاصة وأن الفوارق الفنية لأسود التيرانجا كانت تُرجح كفة أبطال أفريقيا أمام الفراعنة قبل المباراة إلا أن الحظ لعب دوره بعد تسجيل هدف في أول 4 دقائق عن طريق الخطأ من مجهود من عمرو السولية ومحمد صلاح وتسجيل سيس هدف عن طريق النيران الصديفة.

وذكر موقع "galsenfoot" من خلال تقرير قصير له بأن بطل أفريقيا سقط أمام مصر وتنتظره مباراة قوية في الإياب من أجل حسم بطاقة التأهل للمونديال.

فيما قال موقع "wiwsport" بأن المنتخب السنغالي فوجئ بهجوم المنتخب المصري من أول دقيقة، مؤكدا بأن ما حدث من سيس يلخص عدم هدوء الدفاع طيلة أوقات المباراة.

فيما أكد موقع "Dakar Actu" بأن حكم الفيديو الإيطالي ماركو دي بيلو لو تدخل في هدف محمد صلاح لما فازت مصر بالمباراة في إشارة إلى أن «مو» كان في موقف تسلل بسبب لمس الكرة رأس مصطفى محمد قبل وصولها لصلاح حسب حديثهم.

فيما أكد موقع "seneweb" بأن تكتيك أليو سيسيه لم ينجح أمام منتخب مصر ويتعين عليه توحيد الصفوف وإعادة ترتيب الفريق من أجل مباراة الإياب والمطالب فيها أسود التيرانجا بالفوز.