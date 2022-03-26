الأكثر مراوغة.. ماذا قدم ساديو ماني أمام منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

ظهر ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال بشكل مميز في المباراة، التي جمعت الأسود بمنتخب مصر في تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وحقق المنتخب المصري الفوز على نظيره السنغالي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب الجولة النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ونجح ساديو ماني رغم الهزيمة في التألق، وأصبح الأكثر مراوغات في المباراة، بعد 9 منهم 8 صحيحة بنسبة نجاح 90% وهي الأعلى للاعب في المباراة.

وكان ماني هو الأكثر تسديدًا من جانب منتخب السنغال خلال المباراة بتسديداتين.

ويرصد الخليج 365 ماذا قدم ساديو ماني أمام منتخب مصر:

الأهداف المتوقعة: 0.33 هدفًا

المحاولات: 2 منهم 1 صحيحة بنسبة 50%

المراوغات: 9 مراوغات منهم 8 ناجحة بنسبة 90%

الفوز بالكرة: مرتين

تغطية ناجحة: مرة وحيدة

خسر الكرة: 7 مرات

خسر الكرة تحت الضغط: 4 مرات

استقبال الكرة: 30 مرة بنسبة نجاح 100%

التمريرات: 22 تمريرة منهم 14 ناجحة بنسبة 65%

ومن المنتظر أن يستضيف منتخب السنغال نظيره المصري يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة السابعة مساءً، في إياب الجولة النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.