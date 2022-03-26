"شيء استثنائي لمصر".. ملامح من ذهاب جولة الحسم بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهد يوم أمس الجمعة إقامة الخمس مباريات بذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تُقام جولة الإياب يوم الثلاثاء المقبل لتحصد بعدها 5 منتخبات بطاقات التأهل مباشرة إلى النسخة المقبلة من المونديال.

ونستعرض في السطور التالية أبرز ملامح جولة الذهاب:

فارق الهدف

لم تنته أي مباراة من الخمس بالفوز أكثر من هدف؛ حيث فازت ثلاث منتخبات بهدف نظيف، فيما سيطر التعادل السلبي في مباراة والإيجابي بهدف لكل فريق.

استثناء لمصر

لم يفز أي منتخب من المنتخبات الخمس التي استضافت مباريات جولة الذهاب باستثناء المنتخب الوطني الذي فاز بهدف نظيف أمام السنغال.

غلبة عربية

شهدت مباريات جولة الذهاب 4 فرق عربية كأطراف لأربعة مواجهات؛ حيث فازت 3 منتخبات: مصر، الجزائر، تونس وتعادل المنتخب المغربي أمام الكونغو الديمقراطية.

الشوط الأول

شهدت مباريات الجولة تسجيل 5 أهداف بواقع هدف وحيد في ثلاث مباريات وهدفين في مباراة واحدة انتهت بالتعادل منهم 4 أهداف سُجلت بالشوط الأول.

حالة طرد

شهدت مباراة الكونغو الديمقراطية والمغرب طرد لاعب الأول موزينجا بالدقيقة 85 من اللقاء.

ركلة جزاء مُهدرة

وحصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء في الدقيقة 55 من المباراة ذاتها سددها لاعبه ريان مايي خارج المرمى.

نتائج مباريات جولة الذهاب بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم:

الكونغو الديمقراطية 1 - 1 المغرب

مالي 0 - 1 تونس

الكاميرون 0 - 1 الجزائر

مصر 1 - 0 السنغال

غانا 0 - 0 نيجيريا