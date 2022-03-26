"هل تؤمن بالله ؟".. بلماضي يستجيب لطلب مشجع كاميروني ويمنحه قميصه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365 :

شهد محيط ستاد بانجوما بمدينة دوالا بدولة الكاميرون طلب من أحد المشجعين المنتمين للأسود بالحصول على قميص جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري عقب خسارة بلاده بهدف دون رد في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

واستجاب بلماضي لطلب المشجع الكاميروني ولكن كشفت قناة النهار الجزائرية عن حوار دار بين الثنائي، حيث قال بلماضي للمشجع:ماذا ستفعل بالقميص؟ هل تؤمن بالله؟.

بدوره رد المشجع على المدير الفني لمحاربي الصحراء قائلًا : أنا أؤمن بالله وليس بالسحر.

وكان المنتخب الجزائري وضع قدما في كأس العالم بقطر بفوز على نظيره الكاميروني في عقر داره ووسط جماهيره بهدف دون رد عن طريق إسلام سليماني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول مما يحتاج للتعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب من أجل التأهل.