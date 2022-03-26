"الوقت الإضافي والهدف خارج الأرض".. ما هي قواعد مباراة الإياب بين السنغال ومصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق منتخب مصر فوزاً ثميناً على نظيره السنغال، بهدف نظيف، في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب السنغالي، يوم الثلاثاء المقبل، في داكار.

ويحتاج منتخب الفراعنة إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة في أرض السنغال، لضمان التأهل إلى كأس العالم الذي سيقام على الأراضي القطرية نهاية العام الجاري.

والسؤال الذي يراود العديد من المشجعين، هل يتم تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض للفريق الزائر في حالة التعادل في النتيجة؟

وشهد الموسم الحالي في مسابقات القارة الأوروبية، إلغاء قاعدة أفضلية الهدف المسجل في ملعب الخصم، بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وينص البند العاشر من القاعدة رقم 20 الخاصة بقواعد مباريات التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 التالي:

1- في مباريات خروج المغلوب يلعب كلا الفريقين مباراة واحدة على أرضه ومباراة خارج أرضه.

2- الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في المباراتين يتأهل إلى الدور التالي.

3- إذا سجل كلا الفريقين نفس عدد الأهداف خلال المباراتين، فإن الأهداف المسجلة خارج الأرض تحسب بهدفين.

4- إذا تم تسجيل نفس العدد من الأهداف خارج الأرض أو إذا انتهت كلتا المباراتين دون تسجيل أي أهداف، فسيتم لعب وقت إضافي من فترتين مدة كل منهما 15 دقيقة في نهاية مباراة الإياب.

5- الوقت الإضافي جزء لا يتجزأ من مباراة الإياب.

6- بالتالي، إذا لم يتم تسجيل أهداف في الوقت الإضافي، فسيتم لعب ركلات جزاء ترجيحية لتحديد الفائز.

7- إذا سجل كلا الفريقين نفس عدد الأهداف في الوقت الإضافي، فسيتم إعلان الفريق الزائر فائزًا على أساس احتساب الأهداف خارج الأرض بهدفين.