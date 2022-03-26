مصدر يكشف لمصراوي 6 ملفات تسعى شركة الأهلي لحسمهم قبل التدشين الرسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالحكيم طه:

أفاد مصدر بأن شركة الكرة بالنادي الأهلي تسعى لحسم 6 ملفات رئيسية قبل تسلمها إدارة قطاع الكرة بالقلعة الحمراء مطلع شهر يوليو المقبل.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن الهيكل الإداري يُعد هو الملف الأول الذي تسعي لحسمه شركة الكرة بعد اقتراب الانتهاء من تشكيله ليكون جاهزًا للعمل مع مطلع شهر يوليو؛ حيث يضم التشكيل كل من ياسين منصور رئيسًا ومصطفي مراد فهمي نائبًا وحسام غالي منسقًا مع النادي وعمرو شاهين مديرًا تنفيذيًا وعلاء عبدالصادق عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات وسارة الجزار مديرًا للتسويق.

وأوضح المصدر ذاته أن هناك اسمين بارزين سينضمان لمجلس إدارة الشركة قبل أيام من شهر يوليو ومع بدء التدشين الرسمي لتسلم قطاع الكرة، بالإضافة إلى أن هناك اتجاه قوي للاستعانة بشركة استشارات قانونية شهيرة كانت تتعامل في وقت سابق مع أحد الاتحادات القارية.

وأوضح أن ثاني الملفات التي سيتم حسمها خلال الأيام المقبلة هو مزايدة الملابس حيث تم الاتفاق بشكل مبدئي مع إحدي الشركات الشهيرة، مشددًا على أن الملف الثالث هو مزايدة الرعاية وتملك الشركة عرضاً قوياً في هذا الشأن على أن يكون رابع الملفات هو مزايدة البث الفضائي ولكن يتم الانتظار حاليًا لعقد اجتماعات يكون النادي طرفاً فيها مع رابطة الأندية المحترفة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن خامس الملفات هو الانتهاء من تسلم كافة العقود والأوراق الخاصة بقطاع الكرة والأكاديميات والناشئين والإجراءات الخاصة باستاد التتش وملاعب فرع مدينة نصر والإكاديميات وغيرها، فيما سيكون سادس الملفات هو مقر للشركة وهناك اتجاهين هو توفير مكان أخر في المقر الرئيسي بالجزيرة والآخر بمدينة الشيخ زايد.