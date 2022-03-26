الامارات | «جودو الإمارات» يحتكر القاب الفرق والفردي ويتربع على عرش البطولة العربية بالاردن

شكرا لقرائتكم خبر عن «جودو الإمارات» يحتكر القاب الفرق والفردي ويتربع على عرش البطولة العربية بالاردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف منتخب الإمارات لرجال الجودو الأضواء في البطولة العربية للمنتخبات بالعاصمة الاردنية عمان، باحتكاره كل القاب البطولة وفوزه بذهبية فردي الرجال، وذهبية الفرق في ختام مشاركته. ويصبح بذلك منتخبنا بطلا لفئة الشباب فردي وفرق، وفئة الرجال فردي وفرق عن جدارة واستحقاق.

ورفع المنتخب الإمارتي رصيده في البطولة إلى 6 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية، منها 3 ميداليات ذهبية في فردي الشباب، وذهبيتان وبرونزية لفردي الرجال، وذهبية بطولة الفرق للرجال، وهو إنجاز عير مسبوق لمنتخب الجودو الذي أصبح حديث البطولة في عمان في ظل مشاركة 16 دولة.

وجاء تتويج المنتخب الاماراتي بلقب بطولة فرق الرجال التي ضمت 6 منتخبات، و تم توزيعها على مجموعتين، وشارك منتخبنا بجانبه المنتخبين الأردني والسوري، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين، والكويت والمغرب، وقد بلغ منتخبنا الدور النهائي بفوزه على المنتخب الأردني 4 / 1، وعلى السوري بنفس النتيجة، ثم حقق الفوز في النهائي على شقيقه المنتخب البحريني الوصيف بنتيجة 3 / 2، فيما احتل المنتخب السوري المركز الثالث والمغرب رابعا.

وتلقت بعثة المنتخب بعد الفوز مكالمة هاتفية من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو هنأ فيها كافه أفراد البعثة، مشيدا بما تحقق من إنجاز تاريخي يستحق الإشادة والثناء، متمنيا المحافظة على هذا المستوى خلال المشاركات الإقليمية والدولية المقبلة.

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