الامارات | استدعاء ربيعة وجبر لمنتخب مصر بدلا من عبدالمنعم والونش

شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء ربيعة وجبر لمنتخب مصر بدلا من عبدالمنعم والونش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء مدافع الأهلي رامي ربيعة، وكذلك مدافع بيراميدز علي جبر للقائمة المسافرة إلى السنغال لخوض إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وأكد مدير منتخب مصر وائل جمعة في تصريحات صحافية: "أرسلنا إلى نادييهما طلبا للحصول على جوازي سفرهما".

وتعرض محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر لإصابة بكسر في الأنف، خرج منها مستبدلا أمام السنغال.

كما حصل محمود حمدي "الونش" على الإنذار الثاني له خلال التصفيات ما يعني غيابه عن المباراة المقبلة حسب لائحة التصفيات.

وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت أمس في استاد القاهرة، وستقام مباراة العودة في داكار يوم الثلاثاء المقبل.

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