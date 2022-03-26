موعد مباراة مصر والسنغال في إياب تصفيات المونديال.. والقنوات الناقلة والمعلقون.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف المنتخب السنغالي، نظيره المصري، في تمام السابعة مساء الثلاثاء، على استاد عرين الأسود الجديد بالعاصمة السنغالية داكار، في إياب منافسات الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022.

وحقق الفراعنة انتصاراً ثميناً على السنغال بهدف دون رد، في لقاء الذهاب بالقاهرة، سجله ساليو سيس مدافع السنغال بالخطأ فى مرماه حينما حاول إنقاذ شباكه من تسديدة محمد صلاح فى الدقيقة الرابعة من زمن المباراة.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل، أو الهزيمة بفارق هدف شريطة أن يسجل الفراعنة خارج الأرض.

ويسعى الفراعنة إلى تعويض فقدانهم لقب كأس أمم أفريقيا بركلات الترجيح أمام المنتخب السنغالي، وتحقيق الفوز في مجموع المباراتين والتأهل إلى المونديال.

في المقابل، يرغب آليو سيسيه في الحفاظ على إنجازه القاري بخطوة جديدة ضمن له البقاء على مقعد المدير الفني والتواجد في شتاء قطر المنتظر.

التشكيل المتوقع للفراعنة:

يغيب عن المنتخب الوطني محمد عبد المنعم للإصابة، ومحمود الونش للإيقاف، وقرر الجهاز الفني استدعاء علي جبر مدافع بيراميدز لتعويض غيابهما.

ويبدو التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السنغال مكون من :

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – عمر جابر -ياسر إبراهيم – أيمن أشرف أو (محمود علاء).

خط الوسط: محمد النني – حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الهجوم: تريزيجيه – مصطفى محمد – محمد صلاح.

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناتي أون تايم سبورت 1 و2.

وجاء توزيع المعلقين كالتالي:

مدحت شلبي التعليق على القناة الصوتية الأولى- أون تايم سبورتس 1.

بلال علام على الصوتية الثانية- أون تايم سبورتس 1.

أيمن الكاشف على الصوتية الأولى- أون تايم سبورتس 2.

محمد الكواليني الصوتية الثانية- أون تايم سبورتس 2.

تردد قناة أون تايم سبورتس:

تردد القناة 11861

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