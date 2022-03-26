مصدر لمصراوي: منتخب مصر يطلب جواز سفر رامي ربيعة من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

أكد مصدر، أن منتخب مصر قدم طلباً للنادي الأهلي، للحصول على جواز سفر رامي ربيعة لاعب الفريق، حسبا لضمه للسفر إلى السنغال.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره السنغالي في إياب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، يوم الثلاثاء المقبل، في داكار.

وكان المنتخب الوطني حقق انتصاراً ثميناً في مباراة الذهاب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن جهاز المنتخب الوطني طلب جواز سفر رامي ربيعة من الأهلي تحسبا لضمه للسفر إلى السنغال.

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب الفراعنة، أشار في تصريحاته عقب مباراة الذهاب أمام السنغال، إلى أن محمد عبد المنعم مدافع المنتخب، يحتاج إلى جراحة سريعة بعد تعرضه لكسر في الأنف، بالإضافة إلى أن المنتخب سيدرس موقف محمود حمدي "الونش"، بشأن غيابه عن لقاء العودة بسبب تراكم البطاقات.

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز أعلن أن المنتخب طلب استدعاء علي جبر مدافع الفريق جاء لدعم دفاع المنتخب قبل موقعة الإياب أمام السنغال.