رسمياً.. استدعاء علي جبر لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن نادي بيراميدز، عن استدعاء علي جبر مدافع الفريق لمنتخب مصر، قبل مواجهة السنغال في إياب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره السنغالي في إياب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، يوم الثلاثاء المقبل، في داكار.

وكان المنتخب الوطني حقق انتصاراً ثميناً في مباراة الذهاب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة.

وأكد نادي بيراميدز، أنه تلقى طلبا من المنتخب الوطني، لضم مدافعه علي جبر للانضمام لصفوف الفراعنة خلال المعسكر الحالي واستعدادا لمباراة السنغال في جولة الإياب من تصفيات كأس العالم.

وأشار بيان بيراميدز، إلى أن استدعاء علي جبر، جاء لدعم دفاع المنتخب قبل موقعة الإياب بعدما أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني إصابة محمد عبد المنعم في الأنف وحاجته لجراحة بجانب غياب محمود الونش عن لقاء الإياب للإيقاف.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لم يعلن بشكل رسمي غياب الثنائي محمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش عن اللقاء، بسبب الإصابة للأول والإيقاف للأخير.