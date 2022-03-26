الامارات | تعرف إلى موعد مباراة مصر والسنغال النهائية بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد مباراة مصر والسنغال النهائية بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباراة واحدة فقط تفصل المنتخب المصري عن حلم الوصول إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، وستكون أمام السنغال المنتخب الصعب الذي فاز على الفراعنة في نهائي كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره السنغال في لقاء الإياب، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الإمارات.

وكان المنتخب المصري قد فاز على حساب نظيره السنغال بهدف دون رد، أحرزه ساليو سيسيه الهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، ليقترب الفراعنة من الوصول إلى كأس العالم.

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