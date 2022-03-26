الامارات | نجم منتخب مصر يطلب الدعاء له قبل إجراء عملية جراحية عاجلة (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب مصر يطلب الدعاء له قبل إجراء عملية جراحية عاجلة (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع نجم المنتخب المصري محمد عبد المنعم إلى عملية جراحية بعد انتهاء مباراة السنغال وهو ما يعني غيابه عن مباراة الإياب في السنغال، وذلك بعد إصابته في الشوط الأول مباراة المنتخبين التي أقيمت الجمعة في استاد القاهرة الدولي.

وأكد مدرب منتخب مصر، البرتغالي كيروش، خضوع اللاعب إلى عملية جراحية عاجلة بعد اصابته وهي عبارة عن كسر في الأنف، حيث قال المدرب خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: " إصابة محمد عبد المنعم، كسر في الأنف وما علمته أنه سيخضع لجراحة سريعة".

وكان المنتخب المصري قد حقق فوزاً صعباً على حساب السنغال في اللقاء الذي جمع بينهما في ذهاب المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022، بهدف دون رد جاء في الدقيقة الرابعة ومن خطأ للمدافع السنغالي.

وأضاف المدرب بعد المباراة: "محمد عبد المنعم لن يسافر للسنغال لخوض مباراة الإياب، الثلاثاء المقبل، وهو ما يعني افتقاد المنتخب المصري للاعبين في خط الدفاع".

طلب اللاعب المصري محمد المنعم الدعاء من متابعيه، عقب نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أثناء تجهيزه للدخول لغرفة العمليات من أجل الخضوع لعملية جراحية وكتب في تعليقه على الصورة "يارب"، وذلك قبل لحظات بسيطة من إجراء العملية الجراحية في إشارة إلى طلب الدعاء له بعد هذه الإصابة الصعبة.

وحاول عبد المنعم العودة إلى المباراة ونزل إلى أرض الملعب مرتين رغبة منه في تكملة اللقاء إلا أن نظيف الدماء لم يقف وهو ما جعل المدرب يقوم باستبداله قبل نهاية الشوط الأول.

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