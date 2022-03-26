ما هو مواعيد مباريات اليوم السبت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم السبت 26 مارس/ آذار 2022، عدة مباريات هامة للمنتخبات استعدادا للمنافسات الدولية وانطلاقة كأس العالم.



ويواجه منتخب السودان نظيره جمهورية أفريقيا الوسطى استعدادا لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

المباراة تنطلق في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي، ولم تعلن أي قناة عن بثها حتى الآن بشكل رسمي.

ويواجه منتخب ليبيا نظيره النيجر في لقاء ودي استعدادا لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ولم تعلن القناة الليبية عن نقل أحداث اللقاء، وسط محاولات من قناة 218 المحلية.

يخوض منتخب بلجيكا مباراة ودية استعدادا لنهائيات كأس العالم أمام أيرلندا.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس على الهواء مباشرة.

يواجه منتخب إنجلترا نظيره السويسري في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتنطلق المباراة في تمام 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس.

يستعد المنتخب القطري للمونديال بعدة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، حيث يلاقي منتخب بلغاريا مساء السبت.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس.

يواجه منتخب إسبانيا نظيره الألباني في لقاء ودي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس.

استعدادا لنهائيات كأس العالم أيضا، يخوض منتخب هولندا مباراة ودية أمام الدنمارك.

وتنطلق المباراة الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس.

يحل فريق نجم مقرة ضيفا على وفاق سطيف في الجولة 23 من منافسات الدوري الجزائري.

وتنطلق المباراة في تمام 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر القناة الوطنية الجزائرية.